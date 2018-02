Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: "In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost extrem de palid exercitat. (...) Comisia SRI stiti cum a functionat pana in 2016, extrem de relaxata si asa benevolenta. Cand apar informatii care reprezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, eu cred ca e normal sa ne ingrijoreze aceste lucruri, sa le analizam si sa le investigam".

El a sustinut ca nu a avut niciodata legaturi stranse cu zona serviciilor de informatii.

"Eu nu am avut niciodata legaturi prea stranse cu aceasta zona, care se numeste servicii de informatii, sau alte servicii care nu intra neaparat in categoria clar definita de servicii de informatii. Eu am avut strict relatii institutionale si nu am cultivat acest gen de relatii, cum s-a intamplat cu cei care erau in noaptea de pomina in 2009 in sufrageria lui Oprea samd. Am alta viziune asupra modului in care se face politica si asupra modului in care trebuie sa functioneze institutiile legitime, ca atare, cei care ma cunosc stiu ca la mine nu se poate ajunge cu astfel de lucruri", a declarat Tariceanu, dupa audierea sa in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI.

Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare.