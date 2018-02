El spune ca si-a schimbat abordarea fata de relatia cu Palatul Cotroceni: "Mi-am schimbat-o, pentru ca intre timp a aparut al treilea guvern si am fost obligat sa merg acolo de conjunctura respectiva".

Totodata, Dragnea spune ca tema justitiei nu a fost atinsa in discutiile cu seful statului. "Eu n-am atins tema justitiei, nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema justitiei, ca nu am atributii aici", a afirmat Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului.

"Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile - daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa, nu e bine pentru noi ca stat. Si aici toata lumea este de acord - si presedintele, si primul ministru si noi de la Parlament. De asemenea, pe Centenar trebuie sa recuperam anumite intarzieri si, pana la jumatatea lunii martie, sa avem un draft de proiect pe acest domeniu, care sa fie discutat cu toate institutiile. Guvernul lucreaza intens sub coordonarea ministrului Culturii si prezinta saptamanal, poate si mai des, informari primului ministru. De asemenea, pe preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de la anul este un calendar facut, un calendar de actiuni. Si aici punctul meu de vedere este foarte clar, este si punctul de vedere al premierului si al presedintelui - si anume aici trebuie sa existe o informare permanenta intre cele trei institutii - Presedintie, Guvern, Parlament - pentru ca este o oportunitate foarte mare pentru noi anul viitor si pe care vrem sa o folosim", a detaliat presedintele Camerei Deputatilor.

Dragnea a mentionat ca nu a primit critici in interiorul PSD dupa intalnirea cu Iohannis

"Si primul lucru pe care l-am facut - am discutat cu dl Calin Popescu-Tariceanu despre aceasta intalnire, am vorbit si cu cativa colegi din conducerea partidului si nu vad de ce ar fi trebuit sa primesc critici", a spus presedintele PSD, intrebat pe aceasta tema.

Saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis anunta, intr-o conferinta de presa, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, scrie Agerpres.



"Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca este bine sa stiti - am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea aici, la Cotroceni. Aceasta intalnire a fost planificata inca din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern si rostul acestei intalniri a fost de a defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul Guvern. Am discutat in cadrul acestei intalniri despre nevoia de colaborare in unele proiecte care sunt de importanta nationala si as mentiona cateva pe care le-am si discutat. Primul si cel mai important - pregatirea pentru Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Al doilea mare program national este, evident, Centenarul. Centenarul nu este doar al cuiva, este al Romaniei si al romanilor si cred ca este nevoie de o coordonare a actiunilor. (...) Si, da, am discutat si despre Justitie si despre ce s-a convenit cu ministrul Justitiei si mi-am exprimat si nemultumirea ca exista un nou scandal legat de Justitie, mai exact de DNA, in spatiul public", declara seful statului, joia trecuta, la Palatul Cotroceni.

Un alt proiect in care presedintele doreste sa colaboreze cu Guvernul si cu majoritatea parlamentara se refera la organizarea "Summitului celor trei mari" la Bucuresti, prilej cu care a invitat mai multi sefi de stat. "I-am invitat pentru aceasta toamna la un summit pe mai multi presedinti din regiunea noastra, un summit care se numeste 'Summitul celor trei mari' - si aici varianta optionala - e nevoie de colaborarea buna cu Guvernul", a detaliat Klaus Iohannis.