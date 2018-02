Camera Deputatilor a publicat un comunicat de presa in care arata subiectele de discutie dezbatute in intalnirea dintre Hans Klemm si Liviu Dragnea.

„Presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marti, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.

Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relatiilor bilaterale, in domeniile politico-militar si de securitate, Romania fiind prima tara membra NATO care a alocat 2% din PIB pentru aparare.

Presedintele Camerei Deputatilor a subliniat ca Parteneriatul Strategic cu SUA reprezinta pilonul politicii externe si de securitate a Romaniei. Tara noastra a avut cea mai mare crestere economica din Europa, continuand, in acelasi timp, sa fie un generator de securitate si stabilitate, in special in regiunea noastra.

In acest sens, discutiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe identificarea oportunitatilor de intarire si aprofundare a Parteneriatul Strategic intre Romania si SUA in toate domeniile, partea romana subliniind importanta amplificarii si dezvoltarii dimensiunii economice, in special in domenii cheie precum energie, IT si securitate cibernetica, stiinta si cercetare.

Astfel, s-a agreat elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, pe aceste dimensiuni”, se arata in comunicat.

Un detaliu important iese la iveala din comunicatul de presa al Camerei Deputatilor. „(...) Romania fiind prima tara membra NATO care a alocat 2% din PIB pentru aparare”, precizeaza sursa citata, fara sa mentioneze alte detalii.

Insa, potrivit celor mai noi informatii ale NATO pe acest subiect, publicate in iunie 2017, in afara de SUA, alte cinci tari contribuie cu 2% din PIB pentru aparare: Grecia, Estonia, Marea Britanie, Romania si Polonia (in ordinea sumelor alocate), informeaza Digi24.