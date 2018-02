"Daca voi vrea sa candidez voi vedea atunci. In principiu da, daca ma intrebati acum daca imi doresc inca un mandat, am spus deja. Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, ma gandesc ca asa ar fi normal, ca anul 2021 sa ma gaseasca pe mine primar, pentru ca pana una-alta, am asumat si finantarea, si reusita si alternativa nereusita a acestui proiect. Daca nu s-ar fi reusit in competitia pentru Capitala Europeana a Culturii, era vreun alt nume in afara de Robu care se faca obiectul oprobriului?", a declarat Nicolae Robu, citat de opiniatimisoarei.ro.

Edilul se afla in prezent la al doilea mandat.