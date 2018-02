"In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata .

In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :

1. Ca voi aduce din nou PSD pe primul loc in preferintele romanilor modernizand si deschizand Partidul fata de societate, promovand oameni noi si politici social democrate progresiste si europene - am reusit acest lucru in 2012 si sunt multumit

2. Ca vom guverna Romania in mod profesionist si eficient, incercand sa depasim performantele Guvernului “Nastase” , sa aducem crestere economica sustenbila si politici sociale adevarate, ca vom dovedi si mediului de afaceri si celor trafitionali “de dreapta” ca doar PSD este capabil sa guverneze liberal in economie si social-democrat in restul domeniilor / am demonstrat acest lucru in 2012-2015 si sunt multumit

3. Am promis colegilor mei ca nu voi pune niciodata interesul meu personal inaintea interesului public si al celor pe care ii reprezentam , ca nu voi folosi Partidul ca si scut pentru protectia mea , ca nu ma voi agata de functie atunci cand in loc sa fiu o locomotiva voi ajunge o piatra de gatul Partidului prin imaginea negativa sau problemele mele juridice - am facut acest lucru in 2015 si cred in continuare ca am luat decizia corecta pentru cei care m-au ales si pe care ii reprezentam.

Imi pare rau ca dupa 8 de la acel moment voi fi indepartat din PSD de niste oameni care doar s-au infiltrat in Partid / in 2018 PSD are un lider care nu se va legitima niciodata printr-o competitie corecta si deschisa ca cea de la Congresul din 2010 ci prin aranjamente de culise si prin cumpararea sprijinului / imi pare rau ca PSD nu se mai comporta ca un partid de stanga modern ci a fost intors cu forta la ideile lui Vadim Tudor din anii ‘’90 - si mai nou are un lider care isi face un model din Viktor Orban / imi pare rau sa vad ca de peste 1 an PSD are cea mai hatica si incompetenta guvernare din istoria sa / imi pare rau sa vad cum un grup de oameni parasutati din alte partide au confiscat PSD si il folosesc doar pentru puterea personala, bani si pentru protectie in fata legii!

Eu cred in continuare in ceea ce am afirmat in 2010 - si voi lupta pentru acele idei oricat de 'vitrege' sunt conditiile actuale", a scris Victor Ponta pe Facebook.