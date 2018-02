”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani. Este o cifra aberanta (…) Daca dau la o parte din aceasta motiune invectivele si ciferele nereale, nu mai ramane nimic”, a declarat Olguta Vasilescu, citata de ziaruldeiasi.ro.

Liberalii au depus motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", conform unei decizii luate in conducerea formatiunii.

"Temele principale pe care ne-am axat au fost actele normative (...) care nu au facut decat sa creeze un haos si mai mare in sistemul de salarizare, dar si in cel fiscal: Legea 153, Legea salarizarii unitare, care nu a mai fost unitara si a devenit legea salariilor negative; Ordonanta 4 - care privea supraimpozitarea contractelor part-time; Ordonanta 79 privind transferul contributiilor de la angajator catre angajat; Ordonanta 82 - care diminueaza cu pana la 30% punctul de pensie acordat pensionarilor incepand cu anul 2018 si scaderea procentului in ceea ce priveste scaderea pilonului 2 de la 5,1 la 3,75%; Ordonanta 60 privind unitatile protejate si amenzile din ce in ce mai mari care vor fi aplicate mediului privat din Romania care nu angajeaza minim 4% persoane cu dizabilitati si, nu in ultimul rand, Ordonanta nr. 3/2018, emisa in cursul saptamanii trecute, cea care a primit aviz negativ de la, culmea, ministrul Justitiei al PSD, pentru ca intr-adevar creeaza o discriminare si se incalca un principiu constitutional in ceea ce priveste salarizarea si fiscalitatea in Romania", a explicat deputatul liberal Mara Calista.