Fifor a precizat ca se gandeste sa achizitioneze cele 36 de aeronave din SUA, daca este posibil si asteapta un raspuns din partea reprezentantilor americani.



"Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F16 cu inca patru aeronave. Si inca o proiectie de inca 36 de aeronave F16 pentru care am solicitat in SUA sa ni se comunice daca exista posibilitatea sa achizitionam de acolo. Deocamdata, asteptam raspuns, pentru ca nu te duci sa cumperi F16 de pe o zi pe alta", a anuntat ministrul Fifor, potrivit Agerpres.

Achizitia aeronavelor "nu este o negociere. Prima data soliciti sa vezi daca exista aceste aeronave si, daca exista, care este pretul. Si, dupa aceea, se intra la o negociere, desigur. Asteptam raspunsul", a precizat ministrul Apararii Nationale.