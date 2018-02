"Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii sunt urmatorii: vom merge, ca si cu orice alt program major de inzestrare, in CSAT pentru a obtine aprobarea pe acest program major de inzestrare si vom solicita, de asemenea, aprobarea Parlamentului pentru acest program major de inzestrare. Eu cand am vorbit de submarine am spus ca solicitarea este de a avea in dotare trei submarine. Este un program pe termen mediu si lung. In opinia noastra ar putea incepe dupa 2020 o astfel de achizitie, dar totul se face prin dialog competitiv, pentru ca ne dorim ca lucrurile sa se deruleze cat mai mult in favoarea statului roman. Dialog competitiv inseamna transparenta maxima, respectarea prevederilor legale romanesti, dar si europene si, in ultima instanta, ne intereseaza foarte mult off-setul de la astfel de contracte, cum este de pilda cel de la corvete, unde off-setul va fi folosit pentru modernizarea fregatelor din dotarea Fortelor Navale Romane", a afirmat Fifor, intr-o conferinta de presa organizata la sediul MApN, potrivit Agerpres.

Intrebat daca a discutat cu ministrul Apararii din Germania la Conferinta de securitate de la Munchen despre achizitia de submarine, el a precizat ca intalnirea a vizat sprijinul german pentru Brigada multinationala de la Craiova si cooperarea industriala.

"Germania nu poate participa la nivel de ministru la achizitia submarinelor. Am avut o bilaterala foarte buna cu ministrul german al Apararii. In linii mari, ne-am referit la sprijinul pe care il solicitam din partea Germaniei pentru dezvoltarea Brigazii multinationale de la Craiova. (...) Am discutat si despre cooperarea industriala, pentru ca fiecare stat intreaba despre cooperarea industriala. Toata lumea doreste sa stie in ce fel va contribui Romania la formatul PESCO si pe ce programe de cooperare industriala vom participa", a explicat Mihai Fifor.