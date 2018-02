Sala in care se desfasoara procesul este neincapatoare pentru partile civile citate in dosar, astfel incat oamenii au fost nevoiti sa stea afara, in frig, ei asteptandu-si randul sa fie strigati de pe o lista.

La un moment dat, un barbat a lesinat si a fost tarat cativa metri afara si pus pe un scaun, el revenindu-si dupa cateva minute. Barbatul a fost transportat cu o ambulanta SMURD la spital. Cunoscuti ai sai spun ca acesta este epileptic, are 46 de ani si a fost operat de mai multe ori.

Peste 1.400 de oameni, asteptati sa se prezinte la proces

Dintre inculpati a venit doar fostul director al SRI Virgil Magureanu, care a fost intampinat cu huiduieli.

Nemultumit de modul in care se desfasoara procesul a fost si presedintele Asociatiei 21 decembrie 1989, Teodor Maries.

"Am fost asteptati cu politie militara, militie, cu jandarmi, cu buletinul luat, desi este un proces public. Nu stim cati vor intra in sala pentru ca nu au loc. Poate doamna presedinta a instantei nu a uitat cand a spus ca acest proces se va termina intr-un an si jumatate, cu termene din doua in doua zile", a declarat Maries.

La fata locului a fost trimis un dispozitiv de jandarmi, care incearca sa faca ordine, fiind montate si cateva garduri de protectie in fata instantei, scrie Agerpres.

Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

La acest prim termen de camera preliminara, un judecator va discuta masuri si exceptii in cadrul procesului, dezbaterile nefiind publice.