Licitatia a fost castigata de asocierea dintre firma Otokar Europe SA si Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi.

Primarul Capitalei este de parere ca aceasta masura va decongestiona traficul rutier.

Cele 400 de autobuze de tip Euro 6 vor fi dotate conform standardelor europene, astfel ca vor avea instalatii de aer conditionat, sistem "modern de informare a calatorilor", "acces facil" pentru persoanele cu dizabilitati si supraveghere video interior si exterior, potrivit Stirileprotv.

Primul lot ar trebui sa ajunga "in aceasta vara" si va inlocui, mai intai, vehiculele cu probleme tehnice.

Firea a declarat ca, dupa o analiza a specialistilor in domeniu, a ajuns la concluzia ca Bucurestiul are nevoie de 1500 de autobuze, care sa ajunga in statii dupa un program bine stabilit.

Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, 250.000 de euro pentru fiecare autobuz.