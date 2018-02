"Ministrul trebuie sa faca o evaluare, sa faca un raport, sa vina in spatiul public sa prezinte acest raport si cred ca trebuie sa lasam justitia sa-si spuna cuvantul", a declarat Viorica Dancila la plecarea de la lucrarile celei de-a 21-a sesiuni a adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania, intrebata ce i-a cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in legatura cu DNA si procurorul sef Laura Codruta Kovesi.

Premierul a reamintit ca, dupa aparitia in spatiul public a informatiilor despre DNA, l-a chemat pe ministrul Justitiei in tara, scrie Agerpres.



"Aici as vrea sa risipesc unele indoieli si unele acuze din spatiul public cum ca as fi anulat intalnirile pe care le avea domnul ministru cu ministrul Justitiei din Japonia. Nu, domnul ministru s-a intalnit cu ministrul Justitiei din Japonia, s-a intalnit cu presedintele Bancii Europene de Investitii, mai avea cateva vizite de facut, a venit in tara. Am vazut ce este in spatiul public si singura mea discutie a fost referitoare la ceea ce a aparut in spatiul public, la raportul pe care dansul trebuie sa-l prezinte si sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei", a declarat Dancila.

Intrebata de ce Tudorel Toader nu a prezentat saptamana trecuta raportul referitor la DNA, premierul a spus: "Saptamana trecuta abia au aparut in spatiul public aceste informatii".



"Nu putea sa vina din Japonia fara sa analizeze, fara sa vada ce s-a intamplat, ce este real din acest raport, care este situatia reala, cred ca nu era un raport care sa fie clar, pe realitate si consistent. A trebuit o saptamana sa preia toate informatiile legat de ceea ce a aparut in spatiul public", a aratat Dancila.

Premierul a punctat ca decizia in acest caz este la ministrul Justitiei.

"Nici macar prim-ministrul nu trebuie sa se amestece in Justitie", a adaugat ea.