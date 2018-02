"Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele Inspectiei Judiciare, din evaluarile facute la minister si va veni cu niste recomandari, dar nicidecum nu va avea curajul, de exemplu, sa ii ceara in plenul reunit al celor doua Camere demisia sefei DNA", a spus Eugen Tomac la RFI.

Tomac: Marea surpriza este abandonul total al presedintelui

"Marea surpriza neplacuta pentru mine este abandonul total al presedintelui fata de acest proces. Presedintele prin Constitutie avea obligatia sa fie un mediator, un actor mult mai implicat in tot acest proces. Or presedintele a parut mai repede ca abandoneaza aceasta lupta si cauta motive pentru a iesi din disputa publica cu privire la aceasta tema. Presedintelui Iohannis ii convine ca liderul celui mai mare partid de guvernamant, Liviu Dragnea, condamnat intr-un proces cu suspendare sa ramana puternic, sa controleze in continuare toate institutiile, pentru ca spera ca astfel il va avea contracandidat in 2019 si nu va avea mari surprize in ceea ce priveste aceasta batalie pentru fotoliul prezidential", a mai mentionat el, citat de romaniatv.net