"In Senat, nu avem, totusi, o dezbatere reala. (...) Dupa primul an de activitate in Senat, cred ca cea mai mare dezamagire este legata de sistemul total ineficient - si care nu stiu daca nu este gandit sa fie total ineficient - in privinta adoptarii legilor. Pe de o parte, proiecte pe care majoritatea parlamentara vrea sa le treaca fara o dezbatere reala, le amana si le duce pana la adoptare tacita, pe de alta parte, proiecte ale Opozitiei sunt respinse doar pentru ca sunt ale Opozitiei. (...) De multe ori, Parlamentul este folosit doar ca si pretext pentru a avea continuare de show mediatic la diferite institutii de presa", a declarat Mihai Gotiu, duminica, in cadrul unui eveniment organizat la Cluj, in cadrul caruia si-a prezentat raportul de activitate pe anul trecut.

Vorbind despre proiectele pe care inca nu le-a realizat, Mihai Gotiu a spus ca are cateva "restante", cauzate in special de faptul ca a petrecut o buna parte din primele 12 luni de mandat pentru a invata procedurile din Parlament.



"Nu mi-au iesit inca proiectele de legi pe care le gandeam inainte de a intra in Parlament si, fara a fi neaparat niste scuze, sunt realitati, am avut nevoie de o perioada de acomodare, de intelegere a modului in care functioneaza Parlamentul, de dobandire a unor tehnici legislative, pentru ca exista o anumita tehnica pe care trebuie sa o inveti legat de modul in care se motiveaza si apoi se redacteaza proiectele de legi. Si apoi e nevoie de o perioada de documentare si de aprofundare a unor asemenea proiecte. Din acest punct de vedere sunt restantier. La modul pozitiv, cred ca faptul ca multi cetateni si-au recastigat speranta si cred ca Romania se poate schimba. Este lucrul care ma bucura cel mai mult", a declarat Mihai Gotiu.

Potrivit raportului prezentat, parlamentarul clujean Mihai Gotiu s-a clasat, cu 410 intrebari, interpelari si declaratii politice, pe primul loc printre senatori, la finalul primului an de mandat, scrie Agerpres.

Raportul intocmit de Mihai Gotiu a evidentiat ca o medie a activitatilor senatorilor in primul an de mandat a fost de 55 intrebari, interpelari si declaratii politice.

Mihai Gotiu face parte din doua comisii permanente - Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport si Comisia pentru cercetarea abuzului, coruptiei si petitii si din doua comisii speciale - Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspecte ce ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie.