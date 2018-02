"Sunt lucruri asupra carora cred ca un procuror-sef putea sa aiba o minima flexibilitate si sa le recunoasca (...) Ma asteptam sa-si asume niste lipsuri ale institutiei, de la personal de proasta calitate in unele situatii, la falsificari de stenograme, la falsificari de rapoarte de expertiza, la fortarea unor denuntatori si aranjamente procurori-denuntator", a spus presedintele PMP pentru B1TV.

"Eu am o spaima: ce vine dupa ea. Eu cred ca asta e perspectiva, sa ramana pana isi incheie mandatul (...) si pe urma va vedea dansa ce va face (...) Are mai multe variante din 2019: ori Bruxelles, ori consilier prezidential, ori se intoarce inapoi la DIICOT, de acolo de unde am luat-o acum 12 ani (...) sau, daca vor mai fi cateva informatii (...) ca ale doamnei Moraru, s-ar putea sa aiba probleme penale. Nu este exclusa nicio varianta (...), poate fi in orice situatie dupa ce isi termina mandatul. Cum am fost si eu, am avut opt dosare dupa ce mi-am terminat mandatul", a mentionat el, citat de stirileprotv.ro.