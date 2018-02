"Aceasta iesire a fost absolut necesara, pentru ca a existat o clara inegalitate de tratament in ceea ce priveste comunicarea publica. Doamna Kovesi a fost tocata zi de zi, de doi ani si ceva, in media (...), incercandu-se sa i se puna in carca lucruri care nu au nicio legatura cu activitatea domniei sale. A facut necesara aceasta iesire si iesirea a fost extrem de convingatoare si clarificatoare in ceea priveste toate ciorbele reincalzite pe care le servesc seara de seara niste oameni care nu au in cap decat un singur lucru, si anume, sa distruga DNA. (...) Prestatia doamnei Kovesi a fost o prestatie extrem de echilibrata, extrem de convingatoare cu multe argumente, a raspuns la orice fel de intrebare (...) Pozitia publica a doamnei Kovesi a fost o pozitie necesara, clarificatoare si care, dupa parerea mea, a convins foarte multi romani de partea cui este adevarul", a afirmat joi seara Orban la Realitatea TV.

Pe de alta parte, el a precizat ca nu crede in "telejustitie", scrie Agerpres.