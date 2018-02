"Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca este bine sa stiti - am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea aici, la Cotroceni. Aceasta intalnire a fost planificata inca din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern si rostul acestei intalniri a fost de a defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul Guvern. Am discutat in cadrul acestei intalniri despre nevoia de colaborare in unele proiecte care sunt de importanta nationala si as mentiona cateva pe care le-am si discutat. Primul si cel mai important - pregatirea pentru Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Al doilea mare program national este, evident, Centenarul. Centenarul nu este doar al cuiva, este al Romaniei si al romanilor si cred ca este nevoie de o coordonare a actiunilor. (...) Si, da, am discutat si despre Justitie si despre ce s-a convenit cu ministrul Justitiei si mi-am exprimat si nemultumirea ca exista un nou scandal legat de Justitie, mai exact de DNA, in spatiul public", a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni.

El a precizat ca premierul i-a comunicat ca ii lasa "mana libera" ministrului Tudorel Toader. "Doamna prim-ministru mi-a relatat, foarte pe scurt, desigur, ca a avut o discutie cu dl ministru al Justitiei, caruia ii lasa mana libera in ce priveste aceasta chestiune legata de DNA. Si, la putin timp dupa aceea, ati putut urmari pozitia ministrului Justitiei, care ne-a informat ca ne va informa", a adaugat Iohannis.

Potrivit sefului statului, "Justitia se infaptuieste in sala de judecata". "In aceasta situatie nu ma vad chemat sa mediez intre DNA si persoane inculpate, nici nu este nevoie. In aceasta speta, judecatorii isi vor spune cuvantul, dupa care vom afla concluziile", a afirmat Klaus Iohannis.