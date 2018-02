”Unii spun ca Dragnea si ai lui vor s-o inlature pe Kovesi, sa rupa sira spinarii DNA, ca sa scape de dosarele care i-ar putea baga in puscarie. Mi se pare o crunta iluzie sa crezi ca e vorba de numai atat. Ce vrea PSDragnea este, nici mai mult, nici mai putin, decat sa reinstaureze ceausismul in Romania. Orb sa fii sa nu vezi asta.

Odata terminat cu DNA, intreaga Justitie va fi pusa in genunchi in fata Partidului. Daca presedintele Iohannis – care, oricate defecte i-as gasi, pe unul nu il are sigur, nu e ceausist – nu va fi suspendat sau invins in alegeri, atunci, prin legi date de Parlament, va fi redus la un taietor de pamblici”, a afirmat CTP la Europa FM, potrivit stirileprotv.ro.

Accesta a continuat sa spuna cum ar putea arata Romania daca ”Justitia va fi pusa in genunchi in fata Partidului”.

”Serviciile secrete vor fi repuse in matca lor stramoseasca: se vor ocupa nu cu livrarea de date despre marile hotii de partid si de stat, ci cu identificarea si anihilarea celor care indeamna oamenii sa iasa in strada, astfel incat sa nu mai apara picior de demonstrant in pietele patriei – doamna Carmen Dan, saracuta, facuse ea o lista in sensul asta, dar n-a fost sprijinita in munca.

Pe urma se va da o lege a presei, prin care cei ce fac ce fac eu acum vor fi redusi la tacere, falimentati sau arestati.

Economia Romaniei se va baza pe furt din banii statului si ai cetatenilor, precum si din fondurile europene, cate si cat ni s-or mai da. Orice bun roman poate sa ciordeasca masiv, cu o singura conditie: s-o faca cu stiinta, binecuvantarea si dreptul dat PSDragnea.

Poporul roman va fi transformat din nou in ce si-a dorit sa fie – o turma de cornute dusa cu randul la pascut, la grajd si la vot.

Cum zicea aseara doamna Kovesi: aici nu e vorba de Kovesi. Daca PSDragnea va reusi sa se descotoroseasca de sefa DNA, atunci asteapta-te romane! la orice, nimic nu le va mai sta in cale”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.