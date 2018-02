"Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017 Romania a avut o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana. Nu am sa dau cifre, aceste sunt facute publice, dar vreau sa subliniez ca acest lucru arata viabilitatea programului de guvernare, dar si faptul ca trebuie sa mergem in continuare pe acelasi drum", a spus premierul, citat de realitatea.net.

Economia Romaniei a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern Brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.

Fata de trimestrul III din 2017, in ultimele trei luni ale anului economia Romaniei a crescut cu 0,6%.

Aceasta este cea mai semnificativa crestere economica din ultimii 10 ani in conditiile in care un avans similar al PIB, respectiv 6,9%, a fost consemnat in anul 2007.

"In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%. Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6% comparativ cu trimestrul III 2017. Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7,0% pe seria ajustata sezonier", se precizeaza in comunicatul INS.