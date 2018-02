Barna (USR): Kovesi a fost miercuri seara in pozitia in care spui adevarul privind oamenii in ochi

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, la Digi 24, ca declaratia de miercuri seara a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a reusit sa convinga cetatenii despre asaltul asupra justitiei. “A fost in pozitia in care spui adevarul privind oamenii in ochi, si asta convinge”, a spus liderul Uniunii Salvati Romania.