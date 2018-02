''Am vazut cateva extrase in presa din discursul pe care l-a tinut doamna Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, a institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora. Cred ca institutia, in momentul de fata, nu este supusa niciunei presiuni. Este, as spune, interesul public firesc pe care toti cetatenii il au cu privire la o functionare corecta a Justitiei, a ceea ce se intampla in ultima perioada; dezvaluirile ce se intampla in ultima perioada in cadrul institutiei denumita DNA pun serios sub semnul intrebarii functionarea corecta in respectul legii si in respectul drepturilor si libertatilor cetatenilor, adica a drepturilor fundamentale, care sunt grav incalcate. Sigur ca aici CSM si Inspectia Judiciara au un rol determinant pentru a restabili increderea romanilor in Justitie'', a precizat Tariceanu, dupa sesiunea plenara a Adunarii Parlamentare a Mediteranei, care se desfasoara la Palatul Parlamentului.

Cat priveste o discutie in coalitie pe acest subiect cu premierul sau cu Ministerul Justitiei, Tariceanu a spus ca aceasta problema tine de MJ si de CSM.

"Parlamentul ca institutie priveste cu foarte mare atentie problemele care sunt legate de respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar problema gestionarii Justitiei nu este o problema a Coalitiei, este o problema care tine de ministrul Justitiei si de CSM", a mai spus Tariceanu, potrivit Agerpres.