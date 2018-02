Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu care va discuta joi, sa iasa cu o declaratie publica referitoare la ultimele informatii aparute in spatiul public legate de DNA.

Intrebata la sediul PSD daca Laura Codruta Kovesi mai poate conduce DNA, premierul Dancila a spus: "Nu cred ca pot eu sa spun daca cineva poate sau nu mai poate conduce DNA. Cetatenii trebuie in continuare sa aiba incredere in institutiile statului, trebuie sa aiba incredere in justitie. Nu trebuie sa vorbim despre intreaga justitie, sa acuzam intreaga justitie, dar trebuie sa redam credibilitatea oamenilor in justitie".

Viorica Dancila a adaugat ca este ingrijorata si nu se simte confortabil atat timp cat "pot fi facute probe pentru un prim-ministru", scrie Agerpres.

"Eu, ca prim-ministru, sunt ingrijorata si nu ma simt confortabil, asa cum am spus, in momentul in care am vazut ca pot fi facute probe pentru un prim-ministru", a spus aceasta.

Intrebata daca se refera la un posibil dosar al sau, in acest context, premierul a aratat ca "orice este posibil".

"Orice e posibil, daca acolo a existat un precedent, poate exista si al doilea precedent, dar eu cred ca toate aceste detalii le poate da cineva care este indreptatit sa o faca, adica ministrul Justitiei", a mai declarat premierul.