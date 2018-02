"Nu este vorba de Kovesi, nu este vorba de procurorul-sef al DNA, este vorba de asaltul asupra justitiei, este vorba de festivalul inculpatilor care vor sa umileasca societatea, care vor sa umileasca romanii. Nu am niciun motiv sa-mi dau demisia. Am respectat legea in tot ceea ce am facut", a spus Kovesi intr-o conferinta de presa.

Sefa DNA a precizat, ulterior, ca are de gand sa-si continue activitatea ca si pana acum, atata timp cat nu va exista o decizie de revocare a sa din functie, scrie Agerpres.

"Sunt in functia asta de patru ani, am un mandat pe care trebuie sa-l duc la capat si daca sunt in aceasta functie, sunt pregatita pentru orice implica aceasta functie. Si pana cand nu va exista o decizie legala de revocarea mea sau de demiterea mea, eu imi voi continua activitatea, impreuna cu colegii mei", a declarat Kovesi.

Kovesi: Avem mecanisme interne de autocuratare

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a incalcat legea, nu inseamna ca toti sunt la fel.a afirmat Kovesi intr-o conferinta de presa la sediul DNA.

Aceasta a aratat ca nu este prima data cand sunt incidente cu privire la activitatea profesionala a DNA, insa de fiecare data cand procurorii nu si-au respectat atributiile profesionale, a sesizat Inspectia Judiciara.

"Am declarat la preluarea mandatului de procuror sef al DNA toleranta zero la coruptie, toleranta zero la neprofesionalism in DNA. Nu este prima data cand sunt incidente cu privire la activitatea profesionala din DNA. (...) Atunci cand procurorii n-au respectat atributiile profesionale, am sesizat Inspectia Judiciara. Am cerut Consiliului Superior al Magistraturii revocarea unor procurori care nu si-au indeplinit atributiile de serviciu. Cred ca sunt probleme in toate institutiile, important este cum te raportezi la ele. La primul semn ca un procuror din DNA nu a respectat legea, nu a avut o conduita corespunzatoare, am reactionat conform atributiilor legale. Atunci cand a fost vorba de o fapta penala, am investigat-o. Atunci cand a fost vorba de o abatere disciplinara, am sesizat inspectia disciplinara sau am cerut revocarea procurorilor care nu si-au indeplinit atributiile de serviciu. Dar acest lucru ce inseamna? Ca avem mecanisme interne de autocuratare. Acest lucru nu inseamna ca toti procurorii din DNA sunt la fel", a mai afirmat Kovesi.

De asemenea, ea a aratat ca, in ultimii patru ani, institutia a obtinut cele mai bune rezultate de la infiintarea ei.



"Procurorii din DNA nu falsifica probe, procurorii din DNA respecta legea in administrarea probelor. Modul in care lucreaza procurorii din DNA intr-un dosar penal este supus controlului judecatoresc. In toate dosarele noastre care sunt supuse judecatii, judecatorii verifica daca procurorii au respectat legea atunci cand au administrat o proba. Este in curs o verificare a Inspectiei Judiciare. (...) Inspectia Judiciara s-a sesizat inca din cursul zilei de luni. Mai mult decat atat, doi dintre colegii ale caror nume au fost vehiculate in presa au sesizat chiar ei Consiliul Superior al Magistraturii si implicit Inspectia Judiciara tocmai pentru a se face aceste verificari. Asteptam sa vina Inspectia Judiciara si asteptam sa se verifice modul in care s-a lucrat in acest dosar", a mai declarat procurorul sef al DNA.