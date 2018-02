"Eu am o masura administrativa a revocarii atunci cand constat ca un procuror a fost sanctionat disciplinar sau ca si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu. In acest moment, eu nu am dovada ca vreunul din procurorii de la Ploiesti si-a indeplinit necorespunzator atributiile de serviciu.

Mai mult decat atat, daca eu as declansa o ancheta in paralel cu ceea ce prin lege IJ ar trebui sa faca, as fi credibila? Sa asteptam Inspectia Judiciara (...) sa stabileasca daca un procuror din DNA a incalcat legea sau nu. (...) A deschide o ancheta in paralel cu IJ, a cere si eu declaratii, a cere si eu sa verific anumite lucruri ar insemna sa ma suprapun IJ", a spus Kovesi intr-o conferinta de presa.

"DNA nu inseamna Negulescu"

"Am avut anul trecut o problema institutionala cu acest procuror (Mircea Negulescu - n.r.), nu a negat nimeni acest lucru, am avut probleme si cu alti procurori (...), dar acest lucru nu inseamna ca toti procurorii din DNA sunt asa si nu inseamna ca DNA este o institutie care trebuie desfiintata pentru ca sunt probleme. Astfel de probleme sunt in toate institutiile. Important este cum te raportezi la ele", a mai declarat Kovesi.

Sefa DNA a precizat ca, la momentul cand Negulescu si-a inceput activitatea in DNA, avea o vechime de peste 20 de ani in magistratura si nu a primit niciun fel de sesizare cu privire la conduita pe care acesta ar fi avut-o, scrie Agerpres.

"In cadrul DNA se fac controale de catre procurorii ierarhici superiori cu privire la modul in care se lucreaza in ancheta din punct de vedere al ritmicitatii, adica daca se lucreaza efectiv in ancheta. Niciun sef din cadrul DNA nu asista la audierile pe care un procuror din subordine le face sa vada daca are o conduita corespunzatoare sau nu. Eu nu am primit sesizari scrise, sau reclamatii, sau plangeri impotriva procurorului Negulescu. Am vazut cu totii in spatiul public ca au aparut anumite inregistrari in care parea ca domnul Negulescu are un comportament care nu este potrivit pentru statutul de magistrat. La acel moment, sigur ca si-a dat demisia din cadrul DNA si a urmat acea procedura", a afirmat Kovesi.

Kovesi: Este dreptul inculpatului sa faca denunturi

Orice inculpat are dreptul sa faca denunturi, insa este obligatia procurorilor de a verifica veridicitatea celor denuntate, a afirmat, miercuri, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi.

"Sunt situatii in care inculpatii vin si fac denunturi, la DNA sau la alte structuri de parchet. Este dreptul lor sa faca denunt, nu putem sa interzicem unor persoane sa faca denunturi. Accesul la justitie este liber. Obligatia procurorului este de a verifica acel denunt, nu luam de bun orice denunt care este facut. Fiecare denunt trebuie verificat, pentru ca in spatele denuntului, de foarte multe ori, sunt alte interese. La fel cum este dreptul inculpatului de a se apara public sau de a face afirmatii, este raspunderea lui", a declarat Kovesi intr-o conferinta de presa.

Ea a adaugat ca nu orice denunt are drept consecinta intocmirea unui rechizitoriu, ci doar cele care sunt confirmate de probe.

"Pot doar sa va spun ca orice denunt facut de inculpat este verificat. El poate fi confirmat prin probele care se administreaza sau, asa cum se intampla in multe situatii, poate fi infirmat de probele care se administreaza in cauza. Nu inseamna ca daca un inculpat face un denunt, automat procurorii vor face o trimitere in judecata", a precizat sefa DNA.