La intrarea in sediul ICCJ, Robert Negoita a declarat ca una dintre cele doua angajate ar fi lucrat, la un moment dat, in cadrul biroului sau parlamentar, pe vremea cand era deputat PSD de Teleorman.

"Eu pe cele doamne, daca le vad, nu le mai cunosc. Am aflat, si de aceea sunt aici, ca una dintre cele doua persoane a fost angajata la mine la cabinet cand am fost parlamentar de Teleorman. (...) Acea domnisoara mi-a fost recomandata de la partid, de la Turnu Magurele, daca nu ma insel, pentru biroul meu de parlamentar si a fost platita din suma forfetara de la biroul meu parlamentar", a spus Negoita, potritiv Agerpres.

In sala de judecata, Robert Negoita a fost intrebat de judecatori daca Adriana Botorogeanu a fost angajata la biroul sau parlamentar.

"Numele ei nu imi spune nimic. Daca o vad pe strada nu o cunosc. Este posibil sa o fi avut angajata la cabinetul parlamentar pe Alina Botorogeanu, insa nu imi mai amintesc. Daca e acea persoana care a fost angajata la mine la cabinetul parlamentar, nu mai mult de doi ani, era o persoana tanara care isi facea treaba. Nu cunosc si nu cunosteam la data respectiva ca Botorogeanu a figurat ca angajat la DGASPC Teleorman. (...) Va vorbesc doar din principiu, pentru ca in mod exact nu pot sa va relatez. Nu imi amintesc. Cred ca am cunoscut-o in campania electorala si, ulterior, am angajat-o la cabinetul parlamentar. Cred ca este posibil sa imi fi fost recomandata de un coleg de partid. (...) Sub juramant arat ca Liviu Dragnea, care era la data respectiva presedintele Consiliului Judetean Teleorman, nu s-a implicat in campania mea electorala, iar daca am afirmat ca am angajat-o pe Botorogeanu la cabinetul meu parlamentar la recomandarea unui coleg, mentionez ca nu este vorba de domnul Dragnea. Acest coleg, care probabil mi-a facut recomandarea, era fie Nicolae Mohanu, care era primarul orasului Turnu Magurele, sau viceprimarul aceluiasi oras. (...) Am aflat ca Botorogeanu figura in perioada respectiva ca angajata la DGASPC Teleorman cand am fost chemat la procuror pentru a fi audiat", a afirmat Robert Negoita.

Procesul continua cu audierea altor cinci martori.

Liviu Dragnea nu a venit la proces.

Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.

Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.

Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei Judetene PSD Teleorman.