Chestionat de jurnalisti daca este de acord cu afirmatiile lui Codrin Stefanescu, raspunsul presedintelui Camerei Deputatlor a fost: "Codrin Stefanescu vorbeste cam mult si cam rau pentru pozitia pe care o are in partid".

De asemenea, intrebat daca Stefanescu va fi sanctionat pentru declaratiile sale, Dragnea a spus: "Doamne fereste! Nici vorba de asa ceva".

In egala masura, liderul social-democrat a tinut sa mentioneze ca "domnul Toader nu ia masuri, in cel mai bun caz poate sa faca propuneri, dar nu ia masuri. Eu ma astept sa faca ceea ce crede ca trebuie facut si sa fie condus de bunul simt si de experienta pe care o are. Este cel mai bine informat om din Romania pe acest subiect", potrivit digi24.ro.



Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente, in urma dezvaluirilor "incredibile" facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma, afirmand ca acestea dovedesc faptul ca "sistemul este foarte bolnav''.

"Asa ca fac un apel catre ministrul Tudorel Toader in mod foarte clar: Tudorele, fa ceva, ca nu se mai poate! Deci lucrurile au ajuns la paroxism! Adica nu exista un loc pe planeta, un loc unde sa se produca astfel de lucruri atat de ciudate si nefiresti. Aseara am fost nu socat, ci a fost demonstratia clara ca lucrurile sunt stricate total aici, la noi, si ca trebuie facut ceva acum (...). Nu stiu daca trebuie revocati anumiti sefi, daca trebuie deschise niste anchete penale, daca trebuie demisi astazi, dar trebuie facut ceva pentru ca lucrurile au luat-o razna total in Romania. Si eu atrag atentia ca facand parte dintr-un partid care a fost votat in mod special pentru a face dreptate in Romania - in fiecare zi apar astfel de dezvaluiri. (...) Si in acelasi timp vad ca oameni care au functii numite pentru a lua aceste masuri nu le iau", a sustinut Stefanescu.