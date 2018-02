"Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidentiale. Si nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul politic actual.



La acest moment situatia este cam asa: PSD a inceput sa slabeasca. Asta e un castig. Pe cand PSD slabeste, ce trebuie sa faca opozitia? Sa se intareasca!

Cum? Pai suntem multi cei care avem experienta in Parlament si care stim ca trebuie sa existe o tendinta de unificare a opozitiei parlamentare. Lupta in Parlament cu PSD este dura. Dar, pana acum, nu a fost degeaba. Din contra, PSD a avut destula majoritate ca sa puna un Guvern (si asa a facut mari pagube in economie prin OUG-uri), dar si noi, cei din opozitie, am avut destula pregatire juridica ca sa ii impiedicam sa treaca legile cum au vrut, cand au vrut. Au cazut la CCR trei legi foarte dorite de PSD. Legile justitiei se intorc in Parlament si mu vor ajunge in Monitorul Oficial prea curand. Nici cu Codurile nu le va fi usor. Asta daca opozitia va fi unita.

Iohannis, candidatul cel mai bun

Acum, ca avem aceasta experienta, sa ne mai gandim odata la alegerile prezidentiale de anul viitor. PNL are deja un candidat desemnat, Presedintele Iohannis. Este clar ca sunt toate argumentele pentru a spune ca este candidatul cel mai bun pe care il poate avea dreapta. O spun si sondajele, o spune si realitatea politica. Asa stand lucrurile, e clar ca ar fi mare pacat sa existe rivalitati, chiar fronturi de lupta, intre partidele dreptei. Daca ar fi asa, se va face, pe fond, jocul PSD.

La alegerile prezidentiale va exista un singur invingator. De asta cred ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat, cel care are, de departe, cele mai multe argumente pentru a castiga. Pentru ce sa existe si alti candidati de dreapta care doar sa se uzeze fiecare unul pe altul, fara sanse de castig? Plus ca o astfel de decizie luata repede ar crea o atmosfera de colaborare foarte buna intre partidele de opozitie.

Cred ca trebuie avut mare, mare grija la ce ne dorim. Ca nu cumva sa ajungem la o situatie politica pe care NU ne-o dorim", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.