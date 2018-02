"In aceste zile functioneaza un linsaj din acesta bine orchestrat, vedem ca este o actiune impotriva procurorilor in cadrul unor procese mai largi pe acest subiect (...) Ceea ce vedem e un linsaj clasic pornind de la filiera Sebastian Ghita, e un subiect clasic de film de mafioti (...) Guvernul este folosit ca si casa de avocatura a lui Liviu Dragnea.



Noi suntem aici pentru ca statul este condus de persoane condamnate, de infractori. Cat timp nu rezolvam aceasta problema de moralitate si de functionare a statului nu avem nicio sansa sa ne dezvoltam si sa mergem spre ceea ce vrem sa fie Romania, un stat european, un stat modern", a declarat Dan Barna, la Digi 24.

"Institutiile trebuie sa functioneze si DNA a aratat ca functioneaza"

a mentionat liderul USR.

Dan Barna a spus ca i se pare "destul de surprinzator pentru nivelul actual al discutiilor politice din Romania faptul ca declaratia unor persoane aflate in proces de urmarire penala, unii dintre ei deja condamnati, ca aceste declaratii fac agenda publica a societatii" si considera ca CNA ar trebui sa reactioneze, scrie Agerpres.

"Mi se pare incredibil ca de zile intregi vedem declaratii ale unor persoane, Sebastian Ghita este o persoana care fuge de urmarirea penala si intervine pe televiziuni in mod natural si televiziunile acestea nu patesc nimic, adica CNA accepta o coborare a nivelului de credibilitate a mesajului si o manipulare aproape fara precedent, se coboara standardul de profesionalism la cote incredibile. Adica o persoana care nu mai are nicio credibilitate este indreptatita sa vina sa arunce cu noroi in institutii si in persoane fara nicio proba decat declaratii, ceea ce e un lucru grav. Chiar ma astept ca CNA sa fie ceea ce ar trebui sa fie", a mai afirmat presedintele USR.