Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, despre perspectivele posibilitatii ca obligativitatea vizelor de scurta sedere pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA sa fie eliminata in acest an, prin includerea Romaniei in Programul Visa Waiver, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Cu aceasta ocazie, premierul roman si ambasadorul SUA au facut o trecere in revista a Parteneriatului Strategic dintre tara noastra si Statele Unite, remarcand "dinamica deosebit de pozitiva" a acestuia in anul care s-a incheiat si perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

"Prim-ministrul Viorica Dancila a exprimat angajamentul ferm al intregului Executiv, cat si al sau personal, pentru extinderea si aprofundarea in continuare a Parteneriatului Strategic pe toate dimensiunile sale, subliniind rolul special alocat de Romania relatiei cu Statele Unite in economia politicii externe si de securitate a tarii noastre", se arata in comunicat.

A fost abordat subiectul vizelor pentru romanii care calatoresc in SUA

De asemenea, oficialul roman a subliniat cresterea semnificativa a resurselor alocate de catre Romania inzestrarii fortelor armate si cresterii capabilitatilor acestora si a exprimat convingerea ca programele de achizitie vor juca un rol important asupra intregului ansamblu al Parteneriatului Strategic, urmand sa produca efecte dincolo de colaborarea in materie de securitate, inclusiv prin dinamizarea cooperarii economice dintre tara noastra si SUA.

Prim-ministrul Dancila a subliniat deschiderea economiei romanesti fata de investitorii americani, incurajand misiunea diplomatica a SUA la Bucuresti sa transmita, cat mai curand posibil, o lista a companiilor americane interesate sa investeasca in Romania.



"Premierul a subliniat importanta investitorilor americani pe piata romaneasca, evidentiind importanta acordata de Executiv acestui proiect major de investitii", se mai spune in comunicat.

Totodata, concretizarea si succesul acestui proiect sunt esentiale pentru aprofundarea cooperarii economice bilaterale, a subliniat prim-ministrul Dancila.

Seful Executivului a evidentiat si consistenta candidaturii Romaniei la OCDE

Cu ocazia intrevederii de astazi, premierul roman a transmis partii americane invitatia de a participa, la cel mai inalt rang, in septembrie, la Bucuresti, la reuniunea statelor "Initiativa celor Trei Mari".

La randul sau, ambasadorul Hans Klemm a exprimat convingerea privind continuarea dinamicii pozitive in relatia bilaterala si interesul misiunii diplomatice a Statelor Unite la Bucuresti, de a continua dialogul cu institutiile din Romania, in vederea implementarii proiectelor comune si valorificarea oportunitatilor oferite de Parteneriatul Strategic pentru promovarea valorilor si intereselor celor doi parteneri.

"Ambasadorul SUA a transmis aprecierea partii americane pentru faptul ca Romania promoveaza un model in ceea ce priveste egalitatea de gen, prin numirea unei femei la conducerea Executivului, si a subliniat disponibilitatea de a sprijini eforturile sale de a consolida Romania si relatiile romano-americane", se mai arata in comunicat.