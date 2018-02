"Joi voi participa la sedinta de Guvern", a spus ministrul Justitiei pentru Agerpres.

Vizita din Japonia urma sa se incheie duminica, noteaza stirileprotv.ro.

Viorica Dancila i-a solicitat luni sa vina cat mai repede in tara.

"Ceea ce pot sa confirm este ca voi avea o discutie imediat ce voi ajunge la Guvern si ca o sa-l chem cat mai repede pe ministrul Justitiei in Romaniei. Da, il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Nu pot sa stiu cu ce poate pleca, nu stiu care este ora de avion, dar ii voi cere domnului ministru sa vina cat mai repede in Romania. Avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, mi se pare normal ca ministrul Justitiei sa se intoarca in tara", a spus prim-ministrul.