"Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja Muzeul Holocaustului a fost transferata de la Primaria Capitalei catre Institutul "Elie Wiesel". De asemenea, ne face o mare bucurie si onoare ca Teatrul Evreiesc din Bucuresti sa fi fost deja consolidat si reabilitat. In bugetul din anul acesta am introdus o suma necesara, facem un prim pas in aceasta directie, dupa 27 de ani de la Revolutie, si anume refacerea din radacini a Cartierului Evreiesc din Capitala, intregind in acest fel Centrul Vechi al Capitalei Romaniei. Sunt doar cateva din marturiile respectului pe care atat eu, cat si colegii mei vi-l purtam", a declarat edilul Capitalei in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim".

"In o suta de ani Romania a progresat si s-a modernizat. La progresul nostru au participat si foarte multi evrei, minti luminate, minti stralucite, oameni inteligenti care au adus plus valoare in toate domeniile de activitate: in stiinta, in medicina, in inginerie, in arta, in educatie", a mai mentionat Firea, citata de jurnalul.ro.