"Aceste probe care au inceput astazi se desfasoara, in premiera nationala fara sa respecte Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Elevii claselor a XII-a vor fi evaluati desi ei nu au inca situatia scolara incheiata.

Metodologia de organizare si calendarul unui examen de bacalaureat in orice tara europeana care isi respecta cetatenii este stabilit cu cel putin cativa ani inainte, la inceputul ciclului liceal de studii. Insa, in Romania totul e rasturnat si incurcat, de la legile justitiei, la legea bugetului care a acordat Educatiei cel mai mic procent din PIB din Europa (2,98%), la Codul fiscal pana la organizarea unui simplu examen de bacalaureat.

Ministrii Educatiei actioneaza nu numai in afara definitiei si caracteristicilor intrinseci ale unui examen de maturitate cum este bacalaureatul, cat mai ales dictatorial, fara consultari publice sau prin incalcarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ministrul Liviu Pop emitand ordinul nr. 4792/2017 in temeiul articolul 77, alin.(5) si art. 361. (...)

«In acest context, Ministerul este in culpa, deruleaza un examen care nu respecta legea si mai ales nu se mentioneaza in niciun inscris ce se intampla cu elevii care nu vor promova clasa a XII-a sau vor avea la finalul cursurilor situatia neincheiata. Ministerul Educatiei nu clarifica acest absurd al situatiei. Educatia, incotro? ramane o intrebare retorica cu un gust din ce in ce mai amar pentru toti actorii educationali responsabili, elevi, profesori si parinti», a subliniat Cristina Iurisniti, deputat USR.", arata sursa citata.