"Nu am vazut textul motiunii simple, doar declaratiile pe care le-a facut o domnisoara senator sau deputat, nu stiu exact ce este. Am vazut ca in continuare se fac confuzii intre Ministerul Muncii si Ministerul de Finante, dar e de asteptat din partea dumnealor. Eu ma bucur de faptul ca voi avea o tribuna la care sa spun ce am facut, in primul rand anul trecut", a spus Olguta Vasilescu, luni, la Parlament.

Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", conform unei decizii luate in conducerea formatiunii, scrie Agerpres.

Mara Calista a prezentat principalele teme ale motiunii simple

PNL, motiune simpla impotriva ministrului Muncii

"Temele principale pe care ne-am axat au fost actele normative (...) care nu au facut decat sa creeze un haos si mai mare in sistemul de salarizare, dar si in cel fiscal: Legea 153, Legea salarizarii unitare, care nu a mai fost unitara si a devenit legea salariilor negative; Ordonanta 4 - care privea supraimpozitarea contractelor part-time; Ordonanta 79 privind transferul contributiilor de la angajator catre angajat; Ordonanta 82 - care diminueaza cu pana la 30% punctul de pensie acordat pensionarilor incepand cu anul 2018 si scaderea procentului in ceea ce priveste scaderea pilonului 2 de la 5,1 la 3,75%; Ordonanta 60 privind unitatile protejate si amenzile din ce in ce mai mari care vor fi aplicate mediului privat din Romania care nu angajeaza minim 4% persoane cu dizabilitati si, nu in ultimul rand, Ordonanta nr. 3/2018, emisa in cursul saptamanii trecute, cea care a primit aviz negativ de la, culmea, ministrul Justitiei al PSD, pentru ca intr-adevar creeaza o discriminare si se incalca un principiu constitutional in ceea ce priveste salarizarea si fiscalitatea in Romania", a explicat deputatul liberal.Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista.

"In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul angajatilor sa ramana acelasi, lipsa de predictibilitate, lipsa de coerenta in ceea ce priveste Codul fiscal (...) si cresterile care de fapt nu au mai fost cresteri in segmentul public din Romania ne-au determinat sa luam aceasta decizie", a spus Mara Calista, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.

Ea a criticat si transferul contributiilor de la angajator la angajat, sustinand ca aceasta masura a "dat peste cap si mai mult sistemul de salarizare si fiscalitatea in Romania".

"Ca sunt magistrati, ca sunt personal din IT, ca sunt profesori, ca sunt medici, ca sunt acea categorie, cu ghilimelele de rigoare, de bugetari de lux pe care doamna ministru o prezenta nu mai demult de acum cateva zile, toate aceste categorii vor avea scaderi, pentru ca nu a facut nimeni un studiu de impact in ceea ce inseamna transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului si de aceea ne aflam in aceasta situatie in care, de fapt, acele cresteri promise in programul de guvernare cu mare onor si cu mare responsabilitate sustinute de doamna ministru Lia Olguta Vasilescu, dar si de Liviu Dragnea vedem ca, de fapt, la 1 ianuarie si vom mai vedea cateva exemple pentru ca sunt categorii care isi vor lua salariile ori astazi, ori pe data de 10 a lunii, vom vedea ca de fapt sunt numai scaderi, iar tot programul de guvernare a fost conturat pe o mare minciuna gogonata a salariilor din Romania", a sustinut deputatul liberal.

Citu: Economia din Romania trece printr-o criza

La randul sau, senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca in cazul catorva sute de mii de romani vor exista salarii scazute.

"Ii cerem premierului Dancila, (...) ii cerem lui Eugen Teodorovici, daca el este ministrul Finantelor si nu Viorel Stefan sau Darius Valcov, sa vina cu o solutie, asa cum au promis din prima zi. Noi stim clar ca nu au o solutie, ca au nevoie de bani. (...) Olguta Vasilescu trebuie sa plece acasa, iar Liviu Dragnea trebuie sa isi asume ca a mintit poporul roman", a spus el.