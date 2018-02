"Eu am sentimentul ca ne aflam intr-un film gen Caracatita, in care persoane inculpate sau fugite din tara, in cazul lui Sebastian Ghita, fac declaratii greu de probat. Nici nu stiu daca sa le cred sau nu. Eu am mare incredere in CSM si Inspectia Judiciara ca vor reusi sa ne lamureasca daca ceea ce am vazut aseara a fost o foarte bine organizata si inteleg promisa lovitura de imagine in lupta aceasta dintre DNA si oamenii din Ploiesti", a spus Dan Barna, citat de News.ro.

Liderul USR considera ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor facute la televizor, deoarece "toata agenda publica pleaca in directia respectiva fara sa existe o minima analiza": "Mie mi se pare ca avem o problema cu CNA-ul. Faptul ca oricine, condamnat, necondamnat, iese la televizor face diverse declaratii, toata agenda publica pleaca in directia respectiva fara sa existe o minima analiza a dreptului sau a veridicitatii acelora".