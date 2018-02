"Procuratura este un instrument politic de eliminare a persoanelor vizate, probabil unele incomode, si ca incercarea de care doamna procuror Moraru a vorbit aseara, fara sa dea nume, si nici nu-mi dau seama la cine se referea, blocarea unui ministru sau a unui candidat la functia de prim-ministru, care ar fi trebuit sa numeasca pe cineva ministru al Justitiei, in speta presedinta UNJR, este cea mai elocventa dovada ca statul paralel functioneaza si ca se incearca deturnarea votului cetatenilor si a deciziilor democratice si legitime prin decizii luate in alte sfere de putere, in care nu stiu daca doamna Kovesi facea parte din sfera de putere si decizie sau era numai un instrument. Este la fel de grav si intr-un caz, si intr-un altul", a sustinut Tariceanu la Parlament.

Seful Senatului a amintit si de episodul "sufrageria lui Oprea"

, a declarat Tariceanu.

El a adaugat ca Parlamentul nu poate sa ramana indiferent.

"Va trebui sa discutam. Eu cred ca aici nu e o problema de discutie numai in Coalitie, este o problema de discutie mult mai serioasa, in care si partidele de Opozitie au aceeasi responsabilitate si preocupare pe care o avem si noi, cei de la majoritate. Ma astept la o discutie obiectiva, serioasa, in legatura cu aceste subiecte, fara sa incercam sa le aruncam in derizoriu, pentru ca unii au un interes sa fie protejati, pentru ca au diverse procese pe rol si aici fac referire directa la domnul Orban, care a devenit un fel de fata in casa a statului paralel, impreuna cu partidul, executand toate ordinele murdare pe care acestia le dau", a mai afirmat Tariceanu.

Tariceanu: Kovesi si Coldea au refuzat sa vina la Comisia privind prezidentialele din 2009 incercand sa se protejeze

"Anumite lucruri au iesit la suprafata. Episodul cu sufrageria lui Oprea ne arata totusi ceva, vedem care au fost persoanele din acest cerc de influenta, incepand cu Maior, cu Coldea, cu Kovesi, s-ar putea sa mai fie si altii.

Lucrul asta mi se pare evident, sustine aceasta idee pe care am formulat-o si nu numai eu, vad ca este din ce in ce mai larg preluata - de existenta unor structuri paralele de decizie in Romania. Cei de la Comisia Europeana se fac ca nu le vad, nu au auzit de ele, nu sunt de resortul lor, cum a declarat prim-vicepresedintele Comisiei, dar, in sfarsit, realitatea nu poate fi negata", a afirmat Tariceanu, luni, la Senat

Se impune si o discutie cu ministrul Justitiei

a conchis Tariceanu.

Duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a sustinut ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, scrie Agerpres.



"Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru ca nu vreau sa spuna cineva ca am stricat vreo ancheta. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu acel dosar. Explicatia a fost de genul ca, daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.

Tot duminica, Antena 3 a prezentat mai multe inregistrari audio in care erau redate presupuse discutii dintre procurorul sef al Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA, Lucian Onea, cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.