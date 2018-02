"Cineva m-a intrebat astazi daca am fost surprins de declaratiile facute ieri, in special de doamna procuror Moraru (n.r. - Mihaiela Iorga Moraru). Vreau sa va spun ceva: nu am fost surprins. Aseara nu am avut decat sentimentul ca iese la suprafata ceea ce spun de foarte multa vreme si anume ca Romania este condusa cu dosare penale.

Procuratura este un instrument politic de eliminare a persoanelor vizate, probabil unele incomode, si ca incercarea de care doamna procuror Moraru a vorbit aseara, fara sa dea nume, si nici nu-mi dau seama la cine se referea, blocarea unui ministru sau a unui candidat la functia de prim-ministru, care ar fi trebuit sa numeasca pe cineva ministru al Justitiei, in speta presedinta UNJR, este cea mai elocventa dovada ca statul paralel functioneaza si ca se incearca deturnarea votului cetatenilor si a deciziilor democratice si legitime prin decizii luate in alte sfere de putere", a declarat Tariceanu, citat de romanialibera.ro.