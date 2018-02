"Eu cred ca nu mai poate sa ramana doamna Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma pricep juridic. Cred ca ar trebui dumneaei sa-si dea demisia, in primul rand, asta ar trebui sa faca doamna Kovesi. Dar, pana atunci, probabil, si partidul va lua o decizie politica si o pozitie oficiala in ceea ce s-a derulat aseara in toata media romaneasca", a declarat Paul Stanescu, la plecarea de la sedinta Biroului Permanent al PSD.



DNA a respins veridicitatea declaratiilor fostului deputat Vlad Cosma, care a acuzat institutia ca fabrica dosare si a prezentat inregistari ale unor discutii pe care le-ar fi avut cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti.

Totodata, intr-o declaratie pentru ziare.com, Laura Codruta Kovesi a respins si afirmatiile procuroarei Mihaiela Iorga despre urgentarea dosarului unui fost ministru, care ar fi ajuns la un moment dat in carti pentru postul de premier.