Chestionat de jurnalisti daca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa isi inainteze demisia, raspunsul senatorului a fost: "Din punctul meu de vedere nu mai poate ramane in fruntea acestei institutii".

"Cel mai bine era ca aceste lucruri sa nu se intample. Cel mai bine era ca, daca se intamplau, sa fie dezvaluite atunci. De regula, pe mine spovedaniile invinsilor nu ma impresioneaza foarte tare, ma ajuta sa incerc sa previn pe viitor o asemenea procedura, asemenea mecanisme de o ticalosie greu de imaginat, pentru ca eu cred ca inca nu am aflat totul. (...) Noi am aflat ca lupta anticoruptie era una selectiva. Daca prindeai un corupt nu il sanctionai, incercai sa il fortezi sa iti dea un alt corupt mai interesant sau mai important. (...) In toata aceasta perioada, oameni au fost distrusi - au fost distrusi oameni, cariere, familii -, daca ar fi fost o lupta anticoruptie, atunci ar fi fost sanctionati toti coruptii descoperiti", a mentionat social-democratul.

Nicolae: S-a ajuns "intr-un moment foarte grav, in care practic DNA ar trebui refacuta din temelii

"Acolo sunt oameni valorosi, exista procurori capabili, oameni stiutori de carte, cu respect fata de lege, dar eu cred ca in momentul de fata institutia este profund corupta, una profund afectata de o boala foarte grava, interna. Practic - refacuta din temelii. Din punctul meu de vedere, credibilitatea institutiei s-a prabusit si lucrul asta este foarte grav, pentru ca cei care platesc si aceasta lupta anticoruptie sunt contribuabilii. Daca cetatenii nu au incredere si sunt tot mai convinsi ca a fost un spectacol politic, un joc ticalos de a stabili cine poate sti cine nu poate sa ocupe functii politice in aceasta tara, atunci nu numai ca nu o sa creada lucrurile astea, nu o sa creada nici cand vor intalni coruptia reala, vizibila, o vor accepta ca parte a unui joc de interese al altor persoane sus puse. (...) Din punctul meu de vedere, institutia aceasta trebuie refacuta din temelii, pentru ca, dupa aproape 16 ani, lucrurile au mers intr-o directie foarte gresita", a completat Serban Nicolae, potrivit jurnalul.ro , care citeaza Agerpres.