"Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece cand ii vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece cineva sau altcineva. Problema e mult mai grava, eu nu ma duc dupa discutiile astea. Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita functie, e vorba de o practica urata, periculoasa, nedemocratica, de politie politica ce se intampla in Romania. Asta ca o vreau eu plecata pe Kovesi - sa stea doamna Kovesi cat vrea la DNA!", a spus fost raspunsul presedintelui Camerei Deputatilor, chestionat despre stenogramele facute publice de DNA in cazul Vlad Cosma.

De asemenea, social-democratul a fost intrebat cum comenteaza acuzatiile fostului premier Victor Ponta referitoare la relatia cu Kovesi.

"Nu vreau sa ma duc intr-o discutie cu dl Victor Ponta, pentru ca subiectul este altul, dar ce vreau sa spun - ca n-o sa ramana nelamurite aceste lucruri privind numirea doamnei Kovesi, pentru ca vad ca foarte multi... Pana la urma n-a numit-o nimeni, adica a aparut asa pur si simplu, dar avem timp sa discutam despre asta. Nu este prima data cand eu aud despre oameni care au fost chemati la DNA in diverse dosare. Nu este prima oara cand mi se spune ca unor oameni li s-a cerut in mod expres sa spuna ceva despre mine, oameni cu care nu vorbisem niciodata, din toata tara, dar este pentru prima data cand cineva isi asuma public sa spuna lucrul asta. Dar o sa discutam si despre subiectele astea mai pe larg in perioada urmatoare", a spus Dragnea, citat de capital.ro.