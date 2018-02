Stefanescu a adaugat ca in ceea ce-l priveste nu are nicio emotie la sedinta Biroului Permanent National al PSD, in schimb are emotii pentru ca "sistemul este foarte bolnav".

"Nu am nicio emotie. Am emotii pentru dezvaluirile facute aseara de colegul nostru, Vlad Cosma, la doua posturi de televiziune si, in mod clar, trebuie sa spunem ca sistemul este foarte bolnav, si vorbim aici de o cangrena generalizata si trebuie luate masuri urgent, in momentul asta, penale, administrative, adica asteptam deja de dimineata a reactie a procurorului general. Nu a venit. Asteptam o reactie a ministrului de Justitie, nu a venit. Asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta. Asa ca fac un apel catre ministrul Tudorel Toader in mod foarte clar: Tudorele, fa ceva, ca nu se mai poate! Deci lucrurile au ajuns la paroxism! Adica nu exista un loc pe planeta, un loc unde sa se produca astfel de lucruri atat de ciudate si nefiresti. Aseara am fost nu socat, ci a fost demonstratia clara ca lucrurile sunt stricate total aici, la noi, si ca trebuie facut ceva acum (...). Nu stiu daca trebuie revocati anumiti sefi, daca trebuie deschise niste anchete penale, daca trebuie demisi astazi, dar trebuie facut ceva pentru ca lucrurile au luat-o razna total in Romania. Si eu atrag atentia ca facand parte dintr-un partid care a fost votat in mod special pentru a face dreptate in Romania - in fiecare zi apar astfel de dezvaluiri. (...) Si in acelasi timp vad ca oameni care au functii numite pentru a lua aceste masuri nu le iau", a sustinut Stefanescu.

S-ar impune o strategie pe termen scurt si mediu, sustine Stefanescu

Stefanescu: "Nu mai putem sta cu bratele incrucisate"

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a calificat, luni, drept "cutremuratoare" afirmatiile facute de procurorul Mihaiela Moraru Iorga referitoare la procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustinand ca institutiile abilitate ar trebui sa ia masuri.

In opinia sa, institutiile din sistemul de justitie ar fi trebuit deja sa reactioneze dupa dezvaluirile facute in ultimele luni in comisiile parlamentare de ancheta, scrie Agerpres.

"Cand ai inregistrari din interiorul sedintei cu procurorii sau vine doamna Iorga sau domnul Tulus, care au fost pana mai ieri adjunctii doamnei Kovesi, cand vin oamenii din sistem, cum vine domnul Dragomir, care a fost adjunctul lui Coldea, cand vin la comisii speciale in Parlament si spun lucruri cutremuratoare, atat de cutremuratoare incat membrii comisiei, indiferent de partid, au cerut de nu stiu cate ori pauza pentru ca au fost socati de declaratiile facute acolo si de Udrea si de Dragomir si de fostul sef al SRI Alba si asa mai departe. Adica toate chestiile astea se aduna, se aduna, se aduna si, in acelasi timp, in sistem lumea tace, tace, tace", a mai spus secretarul general adjunct al PSD.