"A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre OCDE, despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea Statelor Unite. Am vorbit despre viza pentru romani, am vorbit despre investitorii americani in Romania. (…) Am vorbit despre mentinerea procentului de 2% (din PIB – n.r.) pentru Aparare, dar, in acelasi timp, am pus si problema ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona. Deci in toata discutia am incercat sa am o abordare care sa sustina Romania si o colaborare foarte buna pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite", a spus Dancila, citata de europafm.ro.