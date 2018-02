"Eu cred ca cel mai important lucru este ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat, dupa parerea mea nu e suficient, cred ca trebuie facuta o ancheta rapid si stabilit daca probele de aseara sau daca informatiile, dezvaluirile de aseara sunt adevarate, si par adevarate, si trebuie luate masuri imediat pentru ca astfel de practici sa nu se mai intample in Romania. Ceea ce a aparut aseara in spatiul public, daca ceea ce a mai aparut in anii trecuti in spatiul public se dovedesc a fi adevarate, noi avem elemente clare de politie politica in Romania si (...) nu cred ca poate fi vorba doar de abateri disciplinare. Daca ceea ce a aparut aseara atat in interviul doamnei procuror Iorga, cat si in dezvaluirile, inregistrarile, declaratiile de dupa sunt adevarate, sunt elemente penale foarte serioase", a declarat Dragnea, la sediul central al PSD.

Dragnea sustine ca nu a cunoscut-o pe judecatoarea Mihaiela Iorga Moraru

, a aratat liderul PSD.

Dragnea mai spune ca, in ceea ce priveste solicitarea sa se grabeasca sau sa se faca repede un dosar ca sa se inceapa urmarirea penala impotriva unui om politic, aceasta reprezinta "o imixtiune nelegala, nepermisa si foarte grava". "Si, sigur, toata lumea se duce cu gandul: 'astea ar fi singurele cazuri, singurele situatii?' Ma uitam azi noapte la emisiune si incercam sa imi aduc aminte cine mai aparuse la televizor, pentru ca erau mai multe nume. Am o banuiala, dar nu pot sa... Cred ca era vorba de nominalizarea de dupa motiunea impotriva lui Sorin Grindeanu. Cred ca atunci, doamna nu a spus exact care e perioada. (...) De asemenea, mi s-a parut foarte grav si motivul pentru care nu trebuia sa ajunga premier acela, mi s-a parut oricum fara fundament, pentru ca nu premierul singur de capul lui numeste ministrii. Dar, dincolo de asta, mi-a aratat o atitudine fata de o doamna respectabila - presedinta UNJR care in toate prestatiile publice, pozitiile exprimate mi s-a parut o doamna foarte echilibrata", a detaliat presedintele PSD, potrivit Agerpres.

Dragnea a negat ca s-ar fi luat in calcul numele Danei Girbovan pentru functia de ministru al Justitiei

, a aratat presedintele Camerei Deputatilor.