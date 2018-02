"Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru ca si dansul este finantist. Trebuie sa fim responsabili cand declaram astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucreaza la impozitul pe gospodarie. Domnul Citu este finantist, este senator si anumite declaratii trebuie sa fie date cu foarte mare responsabilitate. Ar trebui sa fim oameni responsabili, pentru ca stim ca declaratiile noastre influenteaza, din pacate, intr-un fel sau altul, piata. S-a dovedit de fiecare data ca nu a fost pe subiect. O sa am o discutie cu dansul, pentru a vedea exact care este scopul acestor declaratii. Eu inteleg, dar totusi lupta politica trebuie dusa pana la un punct. (...). Categoric, nu se lucreaza la acest lucru in 2018", a spus Teodorovici, intrebat cum comenteaza declaratia senatorului PNL Florin Citu care sustinea ca Ministerul de Finante nu ar fi renuntat la impozitul pe gospodarie si ca in prezent ar pregati "detaliile tehnice" ale acestuia.

Teodorovici a precizat ca MFP lucreaza in prezent la simplificare si la "adevarata reforma din sistem". "Si asta este ceea ce Romania are nevoie astazi. Partea fiscala, daca ne uitam in jurul Romaniei, ea sta foarte bine. Ce trebuie sa facem noi ca sa eliminam blocajele care tin investitorii deoparte? Debirocratizare, alt comportament al functionarilor la ghiseu, cati mai putini, poate, functionari la ghiseu, pentru ca, daca totul va fi online, electronic...", a adaugat Teodorovici.

Florin Citu: Nicio gospodarie din Romania nu va ramane neimpozitata

Senatorul PNL Florin Citu anunta vineri, intr-o postare pe Facebook, ca Ministerul Finantelor Publice "lucreaza chiar in acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodarie".

"Nu au renuntat nici la asta. Pe scurt, nicio gospodarie din Romania nu va ramane neimpozitata. Veti fi obligati sa va numarati si sa declarati toate gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile, televizoarele etc. (Scapa doar hamsterii ). In plus, daca aveti livezi sau podgorii va costa extra. Acest impozit urmareste largirea bazei de impozitare si identificarea si taxarea tuturor formelor de venit din Romania. Este nevoie disperata de bani. Introduc acest impozit pentru ca nu au bani in buget nici macar pentru acele cresteri salariale de maxim 4%. Este clar acum ca taierile de salarii pentru bugetari au fost premeditate", a scris Citu.