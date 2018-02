"Sa stiti ca dosarul Microsoft nu este singurul esec care practic face sa se cutremure institutia DNA-ului. Mie mi se pare foarte grav ceea ce s-a intamplat in dosarul Microsoft pentru ca acolo sunt o serie de persoane de care foarte multa lume, nu numai eu, si eu ii cunosc pe unii dintre ei si pot sa spun ca sunt oameni onesti si de probitate profesionala si care cred ca au fost acuzati pe nedrept. De fapt, pentru unii dintre ei si concluziile ati vazut ca sunt foarte clare, nu s-au gasit probe acuzatoare. Cu toate astea, dosarul a trenat extrem de mult si oamenii aceia au avut de suferit cel putin in plan personal, profesional si politic. (...) Mie mi se pare foarte grav sa existe procurori care se simt acoperiti de impunitate si care isi permit sa faca anchete in stilul celuia de la Prahova, sa faca o serie de abuzuri sexuale asupra femeilor cum este cel de Oravita si probabil cati si mai cati. (...) Toate aceste abuzuri, precum si numarul foarte mare de dosare care au fost trimise inapoi la Procuratura pun sub semnul intrebarii in mod serios functionarea acestei institutii", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa la finalul lucrarilor Scolii Politice de Iarna a TLDE, potrivit Agerpres.

Intrebat daca sefa DNA ar trebui revocata, acesta a spus ca nu are suficiente date in acest sens.

"Eu nu am suficiente date, decat cele pe care le vad in spatiul public. Eu nu am acces nici la raportul Inspectiei Judiciare, nu am nici calitatea de ministru, ca sa pot sa fac o analiza mai amanuntita. (...) Decizia nu sta sub nicio forma la Parlament", a raspuns Tariceanu.

Totodata, el a precizat ca nu a inteles ca ministrul Justitiei ar fi luat o decizie cu privire la acest aspect.