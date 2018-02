"Am incercat sa fac in PSD un altfel de politica, sa arat ca social-democratia mai are o sansa in Iasi si in Romania, sa urmam exemplul marilor familii social-democrate din Uniunea Europeana. Am incercat sa deschid partidul catre comunitatea ieseana, iar deciziile politice sa respecte ceea ce isi doresc iesenii si romanii. Din pacate, se pare ca nu am fost suficient de bine inteles de catre unii dintre colegii mei, care, sigur, au fost manipulati, ademeniti sau speriati de conducerea actuala a partidului.

Ma bucur, in schimb, ca iesenii si romanii au inteles intentiile mele sincere. Nu pot sa tac atunci cand nedreptatea, minciuna, manipularea, ipocrizia si demagogia inlocuiesc principiile social-democratiei autentice, morala crestina, orientarea europeana si datoria fata de comunitate. Acestea sunt principiile care imi calauzesc activitatea administrativa si politica, precum si luarile publice de pozitie. Acestea sunt principiile de la care inteleg sa nu ma abat niciodata si care sper ca ii reprezinta si pe toti cei care iubesc Iasul si Romania. Eu voi ramane acelasi om dedicat comunitatii iesene si sper ca toti colegii mei sa munceasca alaturi de mine pentru ceea ce ne-am angajat in fata comunitatii in anul 2016: ca Iasul, ca si Romania, sa se schimbe in continuare in bine!", a scris Mihai Chirica pe Facebook, dupa ce a fost exclus din PSD.