Vineri s-a decis excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum si a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a presedintelui executiv al organizatiei municipale Iasi a social-democratilor, Sorin Iacoban.

Pentru demiterea celor trei au votat 18 din cei 23 de membri prezenti la sedinta.

Politicienii au reactionat in urma acestei decizii.

Tomac: In PSD continua dictatura Dragnea; cine nu adopta linia sa va fi exclus

Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.

a precizat, pentru Agerpres , Eugen Tomac.

Presedintele executiv al PMP a adaugat ca, practic, in PSD a inceput "curatenia de primavara".

Barna: Parte a planului lui Dragnea de a elimina orice opozitie din PSD

Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, este de parere ca excluderea lui Mihai Chirica din PSD face parte din planul general al lui Liviu Dragnea de a executa si de a elimina orice fel de opozitie din partid, dar si pentru a crea o alta dezbatere in contextul in care Darius Valcov a fost condamnat.

"Aceasta excludere vine in contextul in care, tot in perioada aceasta, avem si condamnarea domnului Darius Valcov, un lucru evident extrem de grav, care arata de fapt ca Romania este condusa de o gasca de infractori si atunci, data fiind reactia importanta a societatii pe aceasta tema, este tactica clasica - hai sa cream o alta dezbatere. Atunci s-a decis, in acest moment, excluderea domnului Chirica pentru a aduce in spatiul public inca un subiect. Aceasta este prima directie. A doua directie evident ca face parte din planul general a domnului Liviu Dragnea de a executa si de a elimina orice fel de opozitie din cadrul PSD", a precizat Dan Barna.

El a adaugat ca in prezent nu mai exista PSD, "exista o gasca condusa de domnul Dragnea, care a confiscat, din pacate, nu doar PSD, pentru ca asta nu ar fi o problema, ci a confiscat chiar guvernarea Romaniei, ceea ce este pana la urma lucrul cel mai grav".

Orban: E o forma de sultanat in PSD

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara.

"Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si cine nu il urmeaza orbeste pe Dragnea este dat afara din PSD. (...) Este o forma de sultanat in PSD. Democratie nu a fost niciodata in PSD, dar o asemenea intimidare a vocilor independente sau a celor care au alte pareri decat seful nu mai exista", a spus Ludovic Orban.

Ivan: A spus exact ce gandesc membrii PSD si pentru asta a fost executat

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, prin declaratiile sale, nu a fost niciodata in afara partidului, pentru ca a spus "exact ce gandesc toti membrii PSD, iar pentru asta a fost executat", a afirmat europarlamentarul Catalin Ivan.

"Mihai Chirica, prin toate declaratiile sale, nu a fost nicio secunda in afara partidului si a spus lucruri pe care toti membrii de partid le gandesc. Liviu Dragnea si cu cei care conduc in acest moment PSD sunt in afara partidului si il tin captiv. El a spus exact ce gandesc toti membrii de partid - si cu Sevil Shhaideh, si cu Ordonanta 13, si cu fondurile pentru primari, n-a spus niciodata altceva ce nu gandim cu totii. Numai pentru ca a avut curajul sa spuna a fost executat. Iar PSD astazi nu mai este partidul social-democrat care a dus Romania in Uniunea Europeana si in NATO, ci doar partidul lui Liviu Dragnea - scut pentru poate cei mai corupti oameni din Romania in acest moment, cu averi uriase scoase in afara tarii, care fug de inchisoare si vor sa ramana cu toti banii furati", a declarat Catalin Ivan.