"Ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta o incalcare fara precedent a principiilor statului de drept. Ar fi de neinchipuit ca acelasi lider sa catalogheze protestele de strada impotriva presedintelui Trump, ca manifestari ale vointei populare si ca argument pentru a respinge rezultatele votului. Exista o regula de aur pe care reprezentantii oricarui stat puternic din lume o respecta: nu exporti batalia politica interna si nu iti ponegresti tara pentru un iluzoriu castig.

Nu acelasi lucru se poate spune despre europarlamentarii romani care reprezinta partidele de opozitie. In cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire reforma justitiei, am asistat la un concurs de epitete si atacuri aruncate de catre europarlamentari romani impotriva adversarilor politici. S-au invocat protestele unei minoritati dezinformate – multi dintre reprezentantii acesteia, asa cum recunostea inclusiv presedintele PNL intr-un recent interviu, adusi de opozitie in strada – pentru a clama incalcarea democratiei in Romania. Acesti politicieni fara coloana vertebrala au facut mult rau Romaniei in ultimii ani, prin campanii de dezinformare si manipulari la Bruxelles.

Cred, insa, ca exista inca speranta si vreau sa ii felicit pe europarlamentarii ALDE: Norica Nicolai, Mircea Diaconu si Renate Weber, dar si pe europarlamentarii PSD, pentru modul in care au sustinut interesele Romaniei la Bruxelles si pentru modalitatea demna in care au raspuns, miercuri, cu mult calm si cu argumente precise la injuriile politicienilor pe care opozitia din Romania i-a trimis in PE. (...)

Nu in ultimul rand, vreau sa reamintesc ca am avut, de-a lungul timpului, conflicte cu adversari politici. Niciodata nu le-am exportat, insa, in relatia cu partenerii externi si niciodata nu mi-am criticat tara in afara, asa cum face acum opozitia acum, sperand ca poate sa intoarca rezultatul votului exprimat democratic in 2016, de milioane de romani", a scris Tariceanu pe Facebook.