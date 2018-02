Pentru demiterea celor trei au votat 18 din cei 23 de membri prezenti la sedinta.

Primarul Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu si presedintele executiv al Organizatiei Municipale Iasi, Sorin Iacoban, au parasit anterior sala in care se desfasura sedinta Biroului Permanent Judetean a PSD Iasi.

Primarul Mihai Chirica a sustinut ca a luat aceasta decizie dupa ce presedintele Comisiei de Etica, Ion Barbu Ciochina ar fi solicitat insotitorilor acestora sa paraseasca sala, scrie Agerpres.

"Dupa ce ne-am expus punctele de vedere, li s-a cerut celor care ne sustin sa paraseasca sala. Am plecat cu ei. Ni s-a reprosat ca am emis comunicate referitoare la sustinerea guvernelor Grindeanu si Tudose. Am explicat sustinerea pe care am avut-o fata de acele Guverne. Au fost date trei voturi in comisia de etica. Ar fi fost sapte voturi in final. Nu a fost respectat regulamentul", a spus Mihai Chirica dupa iesirea din BPJ.

Chirica a spus ca a vrut sa coasa fisura dintre organizatia municipala si cea judeteana

Intrebat fiind despre intentia cu care a venit la BPJ, fostul presedinte al PSD Iasi, Mihai Chirica a declarat ca a vrut sa coasa fisura dintre organizatia municipala si cea judeteana.a subliniat primarul Chirica.

In ceea ce priveste prevederile statutului privind excluderea din partid, Chirica a declarat ca "nu putem fi exclusi, pentru ca decizia Biroului Judetean trebuie trimisa la organizatia municipala, care s-a exprimat deja masiv pentru sustinerea noastra, a celor vizati de comisia de etica a PSD Iasi".



Fost presedinte al PSD Iasi si vicepresedinte la nivel national, Mihai Chirica a reiterat ca din cauza disensiunilor PSD risca sa piarda nu doar conducerea municipiului, dar si sustinerea electoratului din judet si, implicit, alegerile din 2020.

Sedinta de vineri a BPJ a PSD Iasi a fost organizata dupa ce in la inceputul saptamanii Comisia de Etica a organizatiei judetene a propus excluderea primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a presedintelui executiv al Organizatiei Municipale a PSD Iasi, Sorin Iacoban. S-a cerut totodata si sanctionarea cu avertisment a presedintelui OM Petru Corneliu Boisteanu si a lui Gabriel Teodorescu. Masurile au fost solicitate intrucat cei cinci si-au aratat sustinerea fata de guvernele Grindeanu si Tudose.

Pe de alta parte, la sedinta de miercuri seara a biroului de conducere al organizatiei municipale PSD Iasi s-a votat, cu doua abtineri, respingerea propunerii comisiei de etica.