"Am vazut cu surprindere o explozie mediatica in presa de ieri in care numele meu este mentionat in context negativ, nefavorabil si totalmente neadevarat. O stire neverificata a fost preluata de toate ziarele, televiziunile si site-urile din Romania. Am fost implicat pe nedrept intr-un scandal care ma depaseste", a declarat Mihai Novacescu, intr-un comunicat transmis Agerpres.

El a aratat ca a "aparat steagul Romaniei din postura de ofiter SPP" si este invatat "cu un anumit gen de disciplina".

"Am fost angajat la Serviciul de Protectie si Paza prin transfer de la CSFC Dinamo Bucuresti. (...) Mi-am indeplinit datoria la SPP, drept pentru care am activat in Sudan ca reprezentant al institutiei intr-o misiune a Natiunilor Unite, selectia fiind facuta de reprezentantii ONU. Cunostintele mele in domeniul securitatii au facut ca multe persoane sa imi ceara sfatul in acest domeniu. Increderea pe care mi-au acordat-o este rezultatul unui istoric profesional la care privesc retrospectiv cu mandrie", a adaugat Novacescu.

Novacescu: Nu am legaturi cu lumea interlopa

Totodata, el a respins "ferm'' acuzatiile aparute in presa.

"Informatia neadevarata cu privire la faptul ca as fi fost garda de corp pentru Nicu Gheara a fost preluata dintr-un articol aparut in 2005 pe fondul unui alt scandal politic. La acel moment, nu am depus eforturile necesare pentru a nega acest lucru, deoarece am considerat ca cei care ma cunosc nu iau in seama astfel de stiri. De altfel, articolul prezenta si un punct de vedere al SPP care ma exonera de orice acuzatii. (...) Nu am fost bodyguardul lui Nicu Gheara, nu am legaturi cu lumea interlopa si nu vreau sa fie folosit numele meu in niciun scandal", a mai spus Novacescu.

Potrivit acestuia, o dovada ca informatiile aparute in mass-media nu reflecta realitatea este reprezentata de fotografiile publicate, in care nu apare el.

Joi, vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca a aflat din presa ca unul dintre consilierii sai, Mihai Novacescu, ar fi fost garda de corp a lui Nicu Gheara, precizand ca nu il cunoaste pe omul de afaceri.

Intrebat in ce domeniu il consiliaza Novacescu, Stanescu a spus: "E treaba mea in ce ma consiliaza. Sigur, e platit de stat. Consilierii sunt pe diferite probleme pe care le consider foarte importante. (...) E problema mea in ce ma consiliaza. Nu are nicio legatura (cu faptul ca nu mai are SPP - n.r.). Il cunosc de peste 20 de ani. (...) Nu am fost casatorit cu el. Ne-am intalnit, eu stiu, o data sau de mai multe ori pe an cu Mihai. (...) Haideti sa nu facem un caz din asta. E un caz minor. Daca voi constata ca el nu merita sa fie consilier, nu va fi".