"Ma obligati sa fac ceea ce nu am facut niciodata, sa anunt public inainte de a da anuntul. Dar o sa cer scuze tuturor colegilor mei, ca sa nu mai alergati dupa mine. Comitetul Executiv National o sa-l facem miercuri. Imediat cum termin conferinta de presa o sa plece anuntul catre membrii CExN. Luni o sa facem un Birou Permanent National", a spus social-democratul, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat daca s-a pus problema schimbarii din functie a unor lideri, raspunsul presedintelui PSD a fost: "Nu am vazut acele... Deci continua seria de 'fake news'. Eu nu-mi dau seama ce se va intampla cu prostii astia care tot anunta lucruri de foarte timp ca se intampla in PSD si ulterior nu se intampla. Nu ajung la un moment dat la un nivel in care sa spuna: Domnule, ne facem de ras? Adica nu exista asa ceva? Care sunt colegii aia, ca eu nu vad? Vad doar surse si tot felul de site-uri obscure care spun aceste lucruri. Am vazut si oameni pe care la un moment dat ii citeam, ii urmaream cu atentie, care se lasa caliti de asta. Nu facem executii".

