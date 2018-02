"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov,

Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare la 8 ani de inchisoare pentru coruptie nu este definitiva, dar standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Valcov in functie.

Dragnea, cat rau crezi ca mai poti face Romaniei in lupta fara limite pentru puterea ta, pentru demolarea si subordonarea institutiilor tarii si impotriva Romaniei?

Daddy, eu cred ca se termina prost cu foamea ta pentru putere absoluta exercitata neconstitutional si impotriva intereselor Romaniei", a scris Traian Basescu pe Facebook.